Marciapiedi negato a mamme con passeggini a Napoli, riparato dopo la denuncia di Fanpage Il Comune ha provveduto a ripavimentare il marciapiedi. Il cantiere era fermo da 20 giorni, creando disagi alle mamme che accompagnano i figli a scuola.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il marciapiedi ripavimentato dopo la segnalazione di Fanpage.it. Il cantiere era fermo da 20 giorni

Riparato dal Comune di Napoli il marciapiedi dissestato al Corso Vittorio Emanuele, dopo la denuncia di Fanpage.it. Il piccolo cantiere che occupava tutto lo spazio destinato ai pedoni, in prossimità di una fermata dei bus Anm, impediva il passaggio creando disagi soprattutto alle tante mamme con passeggino che transitano nella zona per accompagnare i propri figli negli asili nido e nelle scuole d'infanzia vicini. Il cantiere era fermo da circa 20 giorni, con le mattonelle accatastate l'una sull'altra e il materiale edile che era colato in strada formando una pozza di fango. Per di più, proprio davanti c'erano parcheggiati anche gli scooter.

Attraversare in quel punto era diventato impossibile e le mamme erano costrette a scendere nel fango e ad arrivare fino al centro della strada per poter superare il cantiere, con grave rischio per loro e per i loro bimbi, visto che il cantiere si trova proprio dopo una curva stretta e non c'è alcun segnale ad indicarlo. Il Comune di Napoli, però, dopo la segnalazione di Fanpage.it del 12 settembre è intervenuto per ripavimentare subito il marciapiedi, i lavori sono stati conclusi nella giornata di oggi e in poco tempo tutta l'area sarà di nuovo libera.

"Un intervento necessario – sottolinea Nino Simeone, presidente della commissione Opere Pubbliche – per garantire la sicurezza dei tanti pedoni che transitano al Corso Vittorio Emanuele ed in particolare delle mamme che accompagnano a scuola i loro figli. Non era possibile ammettere ulteriori ritardi, perché c'era un rischio per la sicurezza delle persone. Positivo che l'amministrazione sia subito intervenuta per risolvere il problema".