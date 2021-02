Aveva agganciato un ragazzino di 14 anni su Whatsapp e Telegram, dopo un veloce approccio era andato subito al sodo: gli aveva inviato delle fotografie intime e aveva cercato di ottenere da lui videochiamate e messaggi dello stesso tenore. Ma le conversazioni, cominciate un anno fa, sono state scoperte dalla madre del giovanissimo, che si è rivolta immediatamente ai carabinieri e ha fatto scattare l'arresto: in manette un 30enne di Castel Volturno, in provincia di Caserta, raggiunto dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip di Napoli.

La vittima è un ragazzino di Ischia, che in qualche modo era entrato in contatto col 30enne nel febbraio 2020. Conversazioni da chat, qualche messaggio scambiato, poi erano arrivate le richieste. Dirette, esplicite. Foto in cambio di foto, video in cambio di video. L'uomo aveva inviato degli scatti intimi e aveva chiesto al 14enne di fare lo stesso. Le conversazioni erano andate avanti finché non se n'era accorta la madre del 14enne, che ha scoperto le chat e si è resa conto che a parlare con figlio, e soprattutto a inviargli foto e video, non era un coetaneo ma un uomo adulto. E ha consegnato tutto ai carabinieri.

Le indagini sono state condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Ischia, sotto il coordinamento del sostituto procuratore Cristina Curatoli (IV sezione Fasce Deboli dalla Procura di Napoli). Il 30enne è accusato di adescamento di minorenni, tentata pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico commessi nei confronti di un minore di 14 anni: esaminando il suo telefonino i carabinieri hanno trovato 114 fotografie e 136 video dal contenuto pedo-pornografico.