Mamma, nonna e bimba di 1 anno prigioniere in casa, arrivano paletti anti-sosta dopo la denuncia di Fanpage La I Municipalità: “Quel tratto di strada è pericoloso, ora i paletti e la rimozione con carro gru per chi parcheggia in divieto”

A cura di Pierluigi Frattasi

Erano prigioniere in casa mamma, nonna e bimba piccola di un anno. Intrappolate dalle auto in sosta selvaggia, parcheggiate proprio davanti al portone del palazzo in via Carelli a Posillipo, tanto da lasciare solo pochissimi centimetri per il passaggio. Bloccati anche anziani in carrozzina e bimbi in passeggino. Una situazione insostenibile che andava avanti da un anno, nonostante le denunce. Il caso è stato segnalato l’11 ottobre scorso da Fanpage.it. Adesso, il Comune di Napoli ha deciso di intervenire, installando i paletti per circa 20 metri.

Il Comune: "Strada pericolosa, ora i paletti"

“Quel tratto di strada è pericoloso – scrive il Municipio nell’ordinanza – perché la sosta indiscriminata di veicoli impedisce di fatto il transito in sicurezza dei pedoni e delle carrozzine di disabili o infanti, costretti a percorrere sulla carreggiata stradale il tratto in curva sia in discesa che in salita con il rischio di essere investiti senza essere visti dagli automobilisti che percorrono in salita il medesimo tratto in curva”.

Bloccati in casa anziani e disabili

Via del Parco Carelli è una strada della I Municipalità. In quel palazzo, infatti, vivono anche anziani e disabili che hanno difficoltà ad entrare e uscire di casa, perché le auto sono parcheggiate proprio a ridosso del cancello, visto che il marciapiedi antistante è strettissimo. I residenti per poter tornare a casa sono costretti a strisciare tra le auto in sosta e il muro perimetrale.

Leggi anche Ztl centro storico Napoli, la nuova mappa senza piazza Dante e dove sono le telecamere per le multe

Al Comune di Napoli in questi mesi sono arrivate numerose segnalazioni di cittadini relative alla pericolosità per il transito pedonale del tratto in curva, causata dalla sosta indiscriminata di veicoli e dalla inesistenza di marciapiedi su entrambi i lati della strada. Tanto che i pedoni erano costretti a camminare lungo il tratto in curva sulla carreggiata stradale, con pericolo per la incolumità personale al sopraggiungere dei veicoli in salita che in curva dispongono di una ridotta visibilità.

L'ordinanza: "Divieto di sosta con rimozione carro attrezzi"

L’11 novembre scorso, su richiesta del Presidente della Municipalità, è stato fatto un sopralluogo con i tecnici e la Polizia Locale, durante il quale è stata accertata la pericolosità del tratto di strada. Da qui, la decisione del parlamentino di piazza Santa Maria degli Angeli di installare i paletti sul lato sinistro in salita di Via Parco Carelli, con divieto di sosta con rimozione forzata, per un tratto di circa 20 metri in curva per garantire il passaggio in sicurezza dei pedoni. I paletti saranno installati ad almeno 1 metro e 20 dal limite stradale al fine di consentire il transito di carrozzine di diversamente abili e di infanti.