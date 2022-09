Maltempo Campania: la situazione aggiornata. Strade allagate e auto bloccate nell’acqua Strade allagate e automobilisti bloccati: salvati in 4 a Torre del Greco, altri 10 a Pomigliano d’Arco. L’allerta meteo imperversa in tutta la Regione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il maltempo che continua a imperversare in tutta la Campania sta anche causando non pochi problemi agli automobilisti, che nella giornata di oggi si sono ritrovati a fare i conti con autentici diluvi che hanno causato allagamenti di strade e sottopassi, portando alla caduta di alberi e smottamenti a macchia di leopardo. Situazioni critiche nella provincia di Napoli, dove proprio le strade allagate hanno fatto i danni maggiori. Molte Amministrazioni, da Napoli a Caserta ma anche nel Salernitano, hanno deciso di chiudere le scuole domani.

Un'auto bloccata in un sottopasso a Torre del Greco

A Torre del Greco un'automobile con quattro persone a bordo è rimasta intrappolata nei pressi di via Litoranea: provvidenziale l'intervento di Vigili del Fuoco e Polizia Municipale, che sono riusciti a trarre tutti in salvo tutti gli occupanti, che hanno abbandonato l'automobile dalla parte posteriore. La circolazione è andata rapidamente in tilt per l'allagamento delle strade limitrofe, con diversi cittadini rimasti in panne.

Dieci automobilisti salvati a Pomigliano

Situazione simile anche a Pomigliano d'Arco, dove sono state salvate una decina di persone dalle automobili rimaste bloccate in particolare tra via Pratola e viale Impero: in questa zone si è formato un autentico fiume d'acqua che ha travolto tutto e tutti. Non ci sono stati feriti: tutti i dieci automobilisti intrappolati sono stati salvati da Polizia Municipale e Protezione Civile. "Sulla nostra città si è abbattuta la più grande bomba d'acqua mai rilevata", ha spiegato il sindaco Gianluca Del Mastro, che ha poi annunciato un'ordinanza "per la chiusura delle scuole del territorio che non sono seggi elettorali".