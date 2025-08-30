Maltempo in Campania: Scafati allagata, disagi tra le province di Napoli e Salerno

Ingenti danni per il maltempo a Scafati (Salerno), disagi ci sono stati anche al confine tra le province di Napoli e Salerno; interrotte e poi ripristinate due tratte della Circumvesuviana.

L'ondata di maltempo che in queste ore ha colpito diverse zone della Campania ha causato disagi e allagamenti, in particolare nell'area al confine tra le province di Salerno e Napoli; a Scafati e San Giorgio a Cremano interrotta temporaneamente (e successivamente ripristinata) la circolazione dei treni della Circumvesuviana. In regione è in vigore una allerta meteo, proclamata ieri dalla Protezione Civile, in vigore fino alle 20 di oggi, 30 agosto, con previsione di forti temporali, anche improvvisi, per tutta la giornata.

Bomba d'acqua a Scafati

A Scafati una bomba d'acqua ha provocato l'allagamento di via Nuova San Marzano; in un post su Facebook Pasquale Aliberti, sindaco della cittadina del Salernitano, ha scritto che "gli allagamenti peggiori li stiamo subendo su via Nuova San Marzano con le acque che arrivano da Poggiomarino, oltre che dai paesi del Vesuviano (è una situazione che non possiamo più sopportare). Motivo per il quale sbatto con la testa contro il muro contro gli ambientalisti di facciata che nel 2016, grazie a De Luca, fermarono il progetto idraulico grande Sarno".

Allagate stazioni Eav, stop ai treni

Sempre a Scafati, la pioggia aveva causato l'allagamento della stazione Eav, con conseguente blocco temporaneo dei treni; successivamente l'Ente Autonomo Volturno ha fatto sapere che la circolazione sulla tratta Pompei-Poggiomarino è stata ripristinata, una volta risolte le problematiche riscontrate. Stesso discorso per la fermata Cavalli di Bronzo, di San Giorgio a Cremano (Napoli), anche questa allagata in mattinata e temporaneamente inibita al servizio viaggiatori. Danni per il maltempo ci sono stati anche a Nola, nel Napoletano, e a San Marzano sul Sarno, nel Salernitano.