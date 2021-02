Il maltempo in Campania ha portato ad un brusco calo delle temperature in tutta la regione. L'Irpinia si è risvegliata completamente coperta di neve, a Napoli pioggia incessante e raffiche di vento fin dalla notte. In provincia di Avellino abbondanti nevicate si registrano fin da questa mattina in diversi centri, come Ariano Irpino, Grottaminarda, Lioni e Bisaccia. La Protezione Civile della Campania ieri ha proclamato un'allerta meteo su tutta la regione per tutta la giornata di oggi. Pericoloso quindi uscire di casa e spostarsi, anche perché molte strade potrebbero essere ghiacciate, coperte di neve o sdrucciolevoli, mentre è alto anche il rischio crollo e frana. E non si escludono possibili cedimenti a causa del vento forte.

Stamattina, una colonna della Protezione Civile della Campania è partita dal quartier generale di Marcianise, in provincia di Caserta, per affrontare i disagi e i danni legati al maltempo in tutta la regione. A Ischia, stanotte, è crollato un albergo, vuoto, probabilmente a causa del maltempo. Nessun ferito, ma solo molto spavento. Una famiglia è rimasta impossibilitata a raggiungere la propria abitazione a causa del crollo.

La Protezione civile della Regione Campania, infatti, ha diramato un’allerta meteo valida per tutta la giornata di oggi per diverse criticità. Sull’intero territorio si prevede un sensibile abbassamento delle temperature con nevicate e gelate anche a bassa quota. Sempre su tutta la Campania spireranno venti forti da Nord-Est con locali raffiche, tendenti a settentrionali. Il mare si presenterà agitato. Temporali e precipitazioni anche intense sulla fascia costiera.

Sulla fascia costiera tirrenica dalla Piana Campana fino al Cilento (zone 1,3,5,6,8: Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento) oltre all'allerta per nevicate, gelate e vento, entra in vigore un'allerta meteo di colore Giallo per precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale che potranno dar luogo ad un dissesto idrogeologico localizzato. Si segnala la possibilità di fenomeni come:

– Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;

– Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

– Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse;

– Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tratti tombati, restringimenti, ecc);

– Possibili cadute massi in più punti del territorio;

– Occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli.​