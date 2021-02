È crollato nella notte a Ischia l’albergo Terme Santa Rita di Casamicciola. Era chiuso da tempo perché pericolante e per fortuna non ci sono stati feriti. Solo un grande spavento tra gli abitanti della zona allarmati dal rumore del cedimento. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Ischia, per il primo intervento. Mentre sono arrivati anche gli uomini della Protezione Civile per rimuovere i detriti e le macerie.

Ancora da chiarire la causa che potrebbe aver scatenato il crollo. Non è escluso che il cedimento possa essere stato favorito o causato dal forte maltempo di questi giorni. La Protezione civile della Regione Campania, infatti, ha diramato un’allerta meteo valida per tutta la giornata di oggi per diverse criticità. Sull’intero territorio si prevede un sensibile abbassamento delle temperature con nevicate e gelate anche a bassa quota. Sempre su tutta la Campania spireranno venti forti da Nord-Est con locali raffiche, tendenti a settentrionali. Il mare si presenterà agitato. Temporali e precipitazioni anche intense sulla fascia costiera.

Sulla fascia costiera tirrenica dalla Piana Campana fino al Cilento (zone 1,3,5,6,8: Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento) oltre all'allerta per nevicate, gelate e vento, entra in vigore un'allerta meteo di colore Giallo per precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale che potranno dar luogo ad un dissesto idrogeologico localizzato. Si segnala la possibilità di fenomeni come:

– Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;

– Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

– Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse;

– Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tratti tombati, restringimenti, ecc);

– Possibili cadute massi in più punti del territorio;

– Occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli.​