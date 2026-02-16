Maltempo in Campania: frane e cedimenti nel Napoletano e nel Casertano

Disagi in diversi comuni delle province di Napoli, Salerno e Caserta a causa del maltempo delle scorse ore; la pioggia ha causato frane e cedimenti.

Frane, cedimenti, allagamenti: il maltempo degli ultimi giorni, e delle scorse ore, sta provocando danni e disagi in diverse zone, e sono numerosi gli interventi effettuati dalla Protezione Civile e dal Genio Civile, in particolare tra la provincia di Napoli e quella di Caserta. La Protezione Civile ha emanato una allerta meteo per per venti forti e un'altra di livello giallo per temporali sui settori meridionali della regione, valide fino alle 18 di domani. Questa sera l'assessore regionale Fiorella Zabatta ha fatto il punto dopo aver partecipato ai centri di coordinamento soccorsi attivati dalla Prefettura di Napoli.

A Napoli un tratto di via Mandracchio, ai Camaldoli, zona ospedaliera, è stato transennato a seguito di un doppio crollo avvenuto su un terrapieno; la riduzione della carreggiata ha causato disagi alla circolazione.

A Castellammare di Stabia (Napoli) una frana ha interessato il piazzale e le strutture di recinzione perimetrali di un edificio in via Vena della Fossa; sono state avviate le verifiche per decidere la tipologia di intervento da effettuare e per la rimozione dei materiali franati, ha spiegato l'assessore Zabatta, aggiungendo che "Il soggetto attuatore dell'intervento che sarà eseguito in danno del privato è il Comune, al quale la Regione garantirà il finanziamento".

Nel centro storico di Marano di Napoli, in via Roma, ieri un edificio è stato coinvolto dal cedimento di un muro di contenimento; sono state sgomberate 93 persone e le aree sono state sottoposte a sequestro. Anche in questo caso l'intervento sarà effettuato dal Comune, in danno del privato, con un finanziamento della Regione.

A Castel Volturno le mareggiate hanno ostruito le foci di Lago Patria e del lago Piatto in località Bagnara; nella cittadina del Casertano, ha fatto sapere l'assessore Zabatta, la Regione "ha disposto due interventi volti ad assicurare la sicurezza idraulica delle aree costiere interessate: le operazioni sono state eseguite dal Consorzio di bonifica del Volturno in qualità di soggetto attuatore, sempre mediante il finanziamento della Regione Campania, e hanno consentito il recupero della funzionalità delle foci".

Danni legati alle mareggiate sono stati segnalati anche a Giugliano (Napoli), dove si sono determinate esondazioni alla foce del fiume, e nei comuni salernitani di Pollica, Casal Velino, Villammare di Vibonati, Sapri e Pisciotta.