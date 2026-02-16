Frana in Zona Ospedaliera a Napoli, crolla un terrapieno ai Camaldoli: transennata la strada

Frana un terrapieno sulla collina dei Camaldoli a Napoli, in via Mandracchio. Transennata la strada. Si è trattato di un doppio crollo avvenuto questa mattina a poco distanza. A segnalarlo i consiglieri Salvatore Passaro e Francesco Ruggiero, che si sono recati sulla zona. "Si tratta di due cedimenti sullo stesso rettilineo – commenta Passaro – la strada è stata transennata, ma non chiusa. La circolazione prosegue".

"Assistiamo a carenze in manutenzione, gestione e monitoraggio delle strade e dei muri fatiscenti – commenta Ruggiero – Molte strade primarie e secondarie della Municipalità, soprattutto quelle ricadenti nella zona Ospedaliera: Camaldoli, Santacroce e Chiaiano sono ormai diventate quasi impraticabili. Nonostante in questi oltre quattro anni continuamente abbiamo richiamato l’attenzione del Presidente della Municipalità, del Sindaco di Napoli, dell’Assessore e dei Servizi preposti e ultimamente anche del Prefetto di Napoli".

L'allarme della protezione civile sul rischio dissesti

Il crollo arriva dopo varie giornate di maltempo caratterizzate da abbondanti piogge e forti raffiche di vento. La Protezione civile regionale ha annunciato una nuova allerta meteo gialla e per vento anche per oggi, a partire dalle ore 18 e per le successive 24 ore. C'è il rischio, quindi, di possibili nuovi dissesti idrogeologici, in particolare nelle aree più fragili del territorio, come le zone collinari dei Camaldoli e del Vomero, ma anche sulla fascia costiera. Sotto osservazione, infatti, le possibili mareggiate che già negli scorsi giorni hanno provocato ingenti danni in Campania.