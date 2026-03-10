napoli
Video thumbnail
Video di

Farmaci antitumorali rubati a Napoli e rivenduti all’estero: dieci arresti

Dieci arresti tra Napoli, Melito e Catania: i colpi nelle farmacie ospedaliere della Federico II e nel Distretto 30 dell’Asl Napoli 1 Centro.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Giuseppe Cozzolino
0 CONDIVISIONI
Immagine

Quattro colpi messi a segno per rubare circa 3,5 milioni di euro in farmaci oncologici nelle farmacie ospedaliere. Dieci le persone arrestate tra Napoli, Melito e Catania dai carabinieri: tre di loro sono in carcere, tre agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e quattro con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dovranno rispondere, a vario titolo, di furto pluriaggravato e ricettazione di farmaci oncologici salvavita. In tre dei quattro colpi messi a segno dalla banda, risulterebbe come basista una guardia giurata che lavorava nel servizio di vigilanza.

I colpi avevano preso di mira in particolare il Policlinico Universitario "Federico II", vittima dei raid in quattro occasioni: il 31 maggio 2024, il 18 agosto dello stesso anno, quindi il 2 settembre ed il 10 dicembre successivi. Un quinto furto invece era avvenuto presso la sede del Distretto n.30 dell'Asl Napoli 1 Centro il 28 aprile sempre del 2024 e dal bottino in farmaci quantificato in circa un milione di euro. In carcere sono finiti la guardia giurata e i due organizzatori, mentre ai domiciliari sono stati portati gli esecutori "materiali". Per altri quattro invece le misure sono scattate in quanti ritenuti i ricettatori. Altri soggetti risultano invece indagati a piede libero, sempre in quanto ricettatori. La banda si era organizzata con furgoni a noleggio e sim dedicate, con azioni coordinate anche per oscurare telecamere di sorveglianza e abbattimento porte. Tuttavia, l'organizzazione non era altrettanto precisa nella conservazione dei farmaci stessi, alcuni dei quali non tenuti alle giuste temperature e dunque divenuti inutilizzabili e potenzialmente pericolosi.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Il suicidio dell'aggressore sul bus: è avvenuto nel bagno dell'ospedale, mentre era piantonato
Il fatto avvenuto ieri sera, la notizia resa nota solo oggi
Aggressione in via Simone Martini al Vomero, l'uomo ha rischiato il linciaggio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views