La colonna spezzata di Napoli danneggiata dalle mareggiate, “nuovi crolli per il maltempo”

"Nuovi crolli alla Colonna spezzata di Napoli a causa delle mareggiate e del maltempo che si è abbattuto sulla città negli ultimi giorni". A segnalare l'accaduto sono Antonio Pariante, presidente del Comitato Santa Maria di Portosalvo, e Antonio Alfano, dell'associazione culturale No Comment. La colonna spezzata è uno dei monumenti storici partenopei, diventata ormai parte del paesaggio del lungomare. Si trova, infatti, in via Caracciolo, nei pressi di piazza Vittoria, dove fu eretta nel 1914, riutilizzando una colonna romana, come maggio ai caduti del mare. Da tempo, però, versa in condizioni pietose, con continui distacchi dei rivestimenti. Tanto che l'area è stata interdetta e recintata con i nastri arancioni dalla protezione civile.

La denuncia dei comitati: "Nuovi crolli dopo il maltempo"

I comitati civici ora denunciano nuovi crolli dopo il maltempo degli ultimi giorni. "Negli ultimi giorni a causa delle mareggiate abbiamo assistito a nuovi distacchi di materiale – afferma Antonio Pariante, del Comitato Portosalvo – Lanciamo un appello al presidente della Autorità Portuale, Eliseo Cuccaro, per l’immediato recupero della storica Rotonda dei Caduti del Mare in malora da troppi anni".

Sulla stessa linea Antonio Alfano, presidente associazione culturale NO COMMENT: "In 112 anni di residenza storica “ la colonna spezzata” proveniente nel 1914 dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli ha memorizzato, in migliaia di telegiornali e reportage di costume, la vita del quotidiano napoletano tra due dopoguerra, due terremoti e la rinascita culturale e turistica partita nel 1992 con monumenti Napoli Porte Aperte. Recuperarne lo stato dei luoghi è una questione d’onore per la città".