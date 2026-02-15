Maltempo Campania, forti mareggiate sulle spiagge e danni dal Cilento al Casertano: “Evitate di spostarvi”

Danni sulle spiagge della Campania per le forti mareggiate che hanno colpito le coste della regione meridionale negli ultimi tre giorni. Le forti onde dovute al mare mosso sono arrivata a lambire anche le case più vicine al Lungomare, con grossi disagi dal Cilento al Casertano. Tra i centri più colpiti Casal Velino marina, Ascea, Camerota, Policastro, Sapri, il litorale tra Salerno e Pontecagnano, ma anche a nord, e Castel Volturno, in particolare Destra Volturno e Bagnara. Ieri, sabato 15 febbraio, Porto Masuccio salernitano, sul Lungomare Trieste, è stato chiuso al transito dei pedoni a scopo precauzionale. Anche questa notte il mare ha invaso il primo tratto della litoranea compreso tra Salerno e Pontecagnano, con detriti e sabbia che hanno invaso di nuovo la carreggiata nella zona tra l'ex Villaggio del Sole e l'ex Camino Real. In Cilento chiuse diverse strade sul Lungomare, dove si sono registrati allagamenti e il deposito di detriti. Sul posto la Protezione civile, i vigili del fuoco, la polizia locale e le ambulanze del 118.

Castel Volturno, il sindaco: "Evitate spostamenti non urgenti"

Il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino, ha spiegato che la città "sta vivendo ore difficili.Il maltempo che da giorni colpisce il nostro territorio sta mettendo a dura prova diverse zone della città, in particolare Destra Volturno e Bagnara, dove le mareggiate stanno provocando danni significativi e il mare continua ad avanzare con una forza che non si ricordava da anni. Siamo in strada, costantemente impegnati insieme a tutte le squadre operative, per fronteggiare l’emergenza nei punti più critici e garantire la sicurezza dei cittadini. È però necessario dirlo con chiarezza, ci troviamo davanti a fenomeni atmosferici straordinari che non possono essere dominati. Quando la natura manifesta tutta la sua potenza, l’unica risposta possibile è la responsabilità, la prudenza e il lavoro continuo sul territorio.Le mareggiate di queste settimane, per durata e intensità, hanno carattere storico. A rendere ancora più vulnerabile il nostro litorale contribuisce il fenomeno dell’erosione costiera, una criticità che Castel Volturno affronta da decenni".

La lettera alla Prefettura

"Ho inviato – scrive Marrandino – una nota formale a tutte le autorità competenti in materia di difesa del suolo, alla Prefettura e al Governo centrale, rappresentando con chiarezza la gravità della situazione che Castel Volturno sta vivendo. Ho trasmesso relazioni dettagliate corredate da rilievi fotografici dei danni subiti, evidenziando le difficoltà reali del territorio e chiedendo che l’emergenza venga affrontata con la massima attenzione nei tavoli istituzionali che contano. Era necessario far arrivare con forza la voce della nostra comunità affinché questa situazione venga presa seriamente e affrontata con interventi concreti e tempestivi.Rivolgo un appello sincero a tutta la cittadinanza, massima attenzione e prudenza".

"Evitare spostamenti non necessari"

"Evitate spostamenti non necessari nelle zone costiere – è l'invito del primo cittadino – rispettate le indicazioni delle autorità e adottate comportamenti responsabili. In momenti come questi, la sicurezza dipende anche dalla collaborazione di tutti.Abbiamo convocato il COC – Centro Operativo Comunale e attivato interventi di somma urgenza. I mezzi stanno lavorando senza sosta per mettere in sicurezza i viali e le aree più esposte alle mareggiate e continueranno a operare nelle prossime ore e nei prossimi giorni fino al completo superamento delle criticità.Un sentito ringraziamento alla Protezione Civile, alla Polizia Municipale, ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine e a tutti gli operatori che stanno assistendo la popolazione con professionalità e spirito di servizio.Nelle prossime settimane sarà mia premura convocare un incontro con i cittadini, in particolare delle località di Destra Volturno e Bagnara, per aggiornare la comunità sullo stato di avanzamento delle opere di difesa costiera (scogliere), sui progetti finanziati e sugli interventi strutturali previsti (fogne).L’Amministrazione comunale continuerà a essere presente sul territorio con responsabilità e determinazione, affrontando questa emergenza con serietà, trasparenza e il massimo impegno per la sicurezza della città".