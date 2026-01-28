Maltempo in Campania anche domani: allerta meteo per pioggia e vento forte

Ancora maltempo a Napoli e in Campania nelle prossime ore: la Protezione Civile regionale ha infatti prorogato l'allerta meteo gialla, già in vigore oggi, fino alle 20 di domani, giovedì 29 gennaio. Stando al bollettino diramato dalla Protezione Civile, infatti, sulla maggior parte del territorio regionale sono previste precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio o temporale che, almeno fino alla mezzanotte, saranno accompagnate anche da forti raffiche di vento; sempre a partire dalla mezzanotte, inoltre, saranno escluse dall'allerta meteo soltanto le zone 4 e 7, ovvero Alta Irpinia, Sannio e Tanagro.

Nella fattispecie, secondo la Protezione Civile campana, l'allerta meteo riguarda i forti temporali che, almeno fino alla prima mattinata di domani, 29 gennaio, potrebbero provocare i seguenti fenomeni connessi al rischio idrogeologico: frane, smottamenti e caduta massi. Pertanto, in virtù dei fenomeni meteorologici attesi, la Protezione Civile raccomanda gli enti competenti di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali (COC) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare o mitigare i fenomeni previsti, nonché di monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte.