Maltempo, strade allagate a Napoli: la Riviera di Chiaia appena rifatta diventa un fiume

Strade allagate a Napoli a seguito delle forti piogge che si sono abbattute oggi pomeriggio sulla città. Anche la Riviera di Chiaia, appena rifatta nell'ambito dei lavori del tram del mare, si è trasformata in un fiume. Acqua alta fino al bordo del marciapiedi sul lato sinistro che costeggia la Villa Comunale, in direzione di piazza Sannazaro: proprio la parte interessata dagli interventi per il posizionamento dei binari. Le caditoie evidentemente non sono riuscite a drenare per tempo l'abbondante pioggia che è caduta nel giro di pochi minuti. I video in rete sono eloquenti. La strada dove passerà il tram è allagata. Strade allagate si registrano in diverse zone della città, oltre alla Riviera di Chiaia, anche il raccordo di via Caldieri al Vomero, e diverse zone dell'area occidentale. Ad Agnano si registra lo straripamento della polla di Pisciarelli, nei Campi Flegrei, con un lungo fiume caldo e giallo che si è riversato in strada, tra le auto.

Oggi in Campania la Protezione Civile regionale non aveva diramato un bollettino di allerta meteorologica. Ciò nonostante, un forte maltempo si è abbattuto sulla regione, provocando dissesti idrogeologici, frane e allagamenti in diverse zone. I problemi sulla Riviera di Chiaia si aggiungono a quelli rilevati negli scorsi mesi su via Acton, anche questa rifatta nell'ambito dei lavori per il tram del mare, e attualmente ridotta ad un colabrodo, con enormi e numerose buche che mettono alla prova le sospensioni delle auto, rese invisibili quando piove, perché l'acqua le riempie e rende difficile individuarle. Il Comune di Napoli, assieme ad Abc, l'azienda dell'acqua pubblica, sta lavorando per risolvere il problema, verificando la presenza di eventuali infiltrazioni dal sottosuolo. Sono stati avviati controlli sul sistema fognario e sulle sorgenti, come quella del Beverello, già nota da secoli, alla quale erano stati attribuiti i dissesti nella strada nei decenni scorsi.