Maltempo a Napoli, voragine ai Camaldoli: traffico impazzito in Zona Ospedaliera e bus deviati

Voragine in strada in via Mandracchio ai Camaldoli di Napoli e manda in tilt la circolazione anche in Zona Ospedaliera. Traffico impazzito, lunghe code e bus deviati. Il cedimento è avvenuto nel corso della giornata di ieri, mercoledì 24 dicembre, la Vigilia di Natale. A causa probabilmente della forte pioggia che si è abbattuta sulla città, infatti, per il maltempo che ha investito in questi giorni la regione Campania, si sono verificati allagamenti e dissesti idrogeologici.

La voragine che si è aperta improvvisamente in via Mandracchio ha creato disagi e modifiche nei percorsi delle linee di trasporto pubblico. L'incidente ha reso necessario deviare alcune linee di autobus, causando ritardi e cambiamenti nei tragitti abituali. L'area interessata dalla voragine è stata prontamente segnalata dalle autorità, ma le modifiche ai percorsi delle linee continuano a destare preoccupazione tra i cittadini e i pendolari. Le autorità competenti hanno avviato immediatamente una serie di interventi per mettere in sicurezza l'area e ripristinare il traffico. Tuttavia, sono state necessarie modifiche ai percorsi delle linee di trasporto pubblico per evitare il passaggio nell'area danneggiata.

Modifiche alle Linee bus C44, 143 e 144

A seguito della voragine, le seguenti linee di autobus hanno dovuto deviare i loro percorsi abituali:

Linea C44: Giunta al Monaldi, l'autobus inverte la marcia e percorre via L. Bianchi. Da qui, prosegue a destra per via S. Ignazio di Loyola, poi via dell'Eremo, svolta a sinistra per piazzetta dell'Eremo e prosegue sul suo percorso originario.

Linea 143: Dopo aver raggiunto Monaldi, anche questa linea inverte la marcia e percorre via L. Bianchi, proseguendo a destra su via S. Ignazio di Loyola e via dell'Eremo. L'autobus svolta a sinistra per piazzetta dell'Eremo, poi continua a destra su via Nazareth, prosegue su Guantai ad Orsolone e riprende il suo percorso consueto.

Linea 144: In questo caso, l'autobus giunto in via dell'Eremo svolta a sinistra per piazzetta dell'Eremo, prosegue a destra per via S. Ignazio di Loyola e ritorna sul suo percorso originario.

Oltre alle modifiche alle linee di autobus, il traffico veicolare nella zona è stato fortemente influenzato. Molti automobilisti sono stati costretti a trovare percorsi alternativi, e il rischio di congestione aumenta nelle ore di punta.