Maltempo a Napoli, albero crolla su un’auto e la distrugge a Secondigliano

Danni per il maltempo si sono registrati a Secondigliano, periferia Nord di Napoli, dove la pioggia e il forte vento hanno causato il crollo di un albero.

L’albero caduto a Secondigliano (Foto: Facebook/Alfredo Di Domenico)

Il maltempo che questa mattina si è abbattuto sulla Campania ha provocato danni a Napoli, dove si è sfiorata la tragedia: a Secondigliano, periferia Nord della città, un albero è crollato a causa della pioggia e del forte vento, abbattendosi su un'automobile e distruggendola. Nella fattispecie, l'albero è crollato nel Rione Don Guanella e, come testimoniano le foto pubblicate sui social da Alfredo Di Domenico, alias Bukaman – personaggio noto sui social per segnalare rotture e disservizi della rete stradale a Napoli – si è abbattuto su una Fiat Panda gialla, la cui parte anteriore è stata completamente schiacciata e distrutta.

Per fortuna, nell'abitacolo non c'era nessuno e non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Napoli per gestire la viabilità e per gli accertamenti del caso, mentre i tecnici si sono adoperati per rimuovere l'albero caduto e liberare l'automobile.

A Napoli e in Campania maltempo anche domani

Il maltempo, purtroppo, è destinato a durare ancora per qualche ora a Napoli e in Campania. Fino alla serata di domani, giovedì 29 gennaio, è in vigore un'allerta meteo gialla sulla quasi totalità del territorio regionale: sono previste precipitazioni anche intense, a carattere di rovescio o temporale, unitamente a forti raffiche di vento.