Maltempo a Carnevale 2026 in Campania, allerta meteo per temporali, vento e mareggiate dalle 18 di oggi e per 24 ore

Immagine di repertorio

Carnevale con il maltempo in Campania: doppia allerta meteo, sia per temporali che per vento forte e mareggiate a partire dalle ore 18 di oggi, lunedì 16 febbraio e per le successive 24 ore. Quindi per buona parte della giornata di domani, martedì grasso, 17 febbraio, quando di solito si tengono veglioni, feste e passeggiate con i bimbi in maschera. La Protezione Civile regionale, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha diramato un avviso di allerta meteo per venti forti e una contestuale allerta meteo di livello giallo, per rischio idrogeologico, per temporali sui settori meridionali della Campania. Entrambi sono validi dalle 18 di oggi, lunedì 16 febbraio, alle 18 di domani, martedì 17 febbraio. Ma il maltempo non si abbatterà su tutta la regione. Le zone più colpite saranno quelle costiere, già flagellate dalle forti ondate nella scorsa settimana arrivate a lambire le case sul lungomare dal Cilento al Casertano. Mentre potrebbero essere risparmiate le zone più interne.

Le zone interessate dal maltempo nel bollettino della Protezione civile

Nello specifico, l'avviso di allerta meteo per venti forti occidentali, con locali raffiche, in rotazione da Nord-Ovest in nottata, è valido su tutta la Campania ad esclusione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Mare di conseguenza agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Allerta meteo per temporali con criticità idrogeologica di livello Giallo sulle zone 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 7 (Tanagro), 8 (Basso Cilento). Lo scenario meteorologico in queste aree è caratterizzato da incertezza previsionale. I temporali, pertanto, potranno essere anche molto repentini e di particolare intensità, sebbene a rapidità di evoluzione, a scala locale. Sono possibili anche grandine e fulmini.

Le zone 2 (Alto Volturno e Matese) e 4 (Alta Irpinia e Sannio) non sono interessate dalla nuova allerta meteo emanata dal centro Funzionale della Campania.La zona 7 (Tanagro) è interessata dalla allerta meteo Gialla per temporali e conseguente rischio idrogeologico ma non dall'allerta vento.Le restanti zone sono interessate sia dall'allerta vento e mare che dall'allerta per temporali. Tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi legati a condizioni di fragilità del territorio.

Leggi anche Torna il maltempo in Campania, allerta meteo gialla con temporali e vento forte domani 6 febbraio

La Protezione Civile ha ricordato ai Comuni di attivare o mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile e di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.