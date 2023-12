“Mai più”: ad Angri il corteo per Leone, il gatto scuoiato vivo e lasciato agonizzante Fiaccolata ad Angri per ricordare Leone, il gatto morto dopo essere stato scuoiato vivo e lasciato agonizzante in strada. “Chiediamo giustizia”.

La fiaccolata per Leone ad Angri. Foto Peppe Pace / Fanpage.it

Un corteo al grido di "Mai più" e "Giustizia per Leone": ad Angri, nel Salernitano, centinaia di persone sono scese in piazza per il gatto Leone, scuoiato vivo e lasciato agonizzante in strada nei giorni scorsi, poi deceduto nonostante i tentativi dei veterinari di salvagli la vita. Il corteo, organizzato dalla Lega del Cane di Cava de' Tirreni, è partito alle 18 dalla chiesa di Sant'Antonio di via Orta Loreto ad Angri, ed ha visto la partecipazione di tantissime persone, che hanno portato striscioni e ceri per ricordare il povero felino.

Intanto, proseguono le indagini per cercare di individuare il responsabile (o i responsabili). Al momento, non ci sono indagati: si procede contro ignoti. Ma la vicenda ha creato scompiglio nell'opinione pubblica, che in massa si è schierata dalla parte del felino ucciso. "Lo ribadisco: ci teniamo a scoprire ciò che è successo, anche se non mi vedete fare video o politica sulla vicenda. Lo trovo fuori luogo", aveva commentato nelle scorse ore Cosimo Ferraiolo, il sindaco di Angri, che poi ha aggiunto: "Sappiate che le indagini proseguono e intendo quelle vere". Del caso si è interessato anche la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", che ha chiesto a chiunque possa sapere o aver visto qualcosa a rivolgersi agli inquirenti. Non è escluso, infatti, che qualcuno possa avere dettagli che aiutino gli inquirenti nell'inchiesta. Intanto, sul corpo del felino, si terrà anche l'autopsia: solo dopo potrà avvenire la cremazione di Leone, come lo hanno chiamato i medici veterinari che hanno provato a salvarlo, morto dopo quattro giorni di agonia, dopo essere stato lasciato agonizzante in strada dopo aver tentato di scuoiarlo vivo.