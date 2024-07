video suggerito

Prosegue la protesta dei dipendenti ex Carrefour: domani lavoratori in piazza a Salerno Dopo il cambio della proprietà, proteste dei lavoratori ex Carrefour in tutta la Campania. Domani, sabato 13 luglio, i dipendenti protesteranno a Salerno davanti al punto vendita di Pastena.

A cura di Valerio Papadia

Va avanti la protesta dei lavoratori dei supermercati ex Carrefour, che in Campania sono passati a una nuova proprietà. Domani, sabato 13 luglio, andrà in scena la protesta dei lavoratori del punto vendita di Salerno, nel quartiere Pastena, in via Posidonia: i dipendenti si troveranno davanti al supermercato per manifestare il proprio dissenso verso il nuovo contratto che, come hanno specificato anche le sigle sindacali, penalizzerebbe i lavoratori.

"Vogliamo salvaguardare i livelli occupazionali per i lavoratori diretti e dell'indotto, garantire la continuità contrattuale per chi rileverà, ed evitare la possibile parcellizzazione societaria nei punti vendita oggetto della vendita. Prevediamo un'adesione delle maestranze e di tutti i lavoratori nel salernitano, a prescindere dal credo sindacale. La Ugl Terziario è sempre disponibile al dialogo e al confronto per raggiungere un accordo definitivo che rispetti i diritti dei lavoratori" si legge in una nota di Nunzio Pappacena, segretario provinciale di Ugl Terziario Salerno.

Già mercoledì 10 luglio i dipendenti dei supermercati ex Carrefour avevano protestato: tutti i 18 punti vendita in Campania erano difatti rimasti chiusi. "Siamo fortemente preoccupati, qualora l’acquisizione si concretizzasse, dell’applicazione contrattuale della nuova società. Il CISAL è un contratto che penalizza i lavoratori rispetto al CCNL Nazionale di Federdistribuzione di cui la UGL è firmataria, soprattutto dopo il recente rinnovo dello stesso" aveva detto, per l'occasione, l'UGL.