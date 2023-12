“Chi ha scuoiato vivo il gatto ad Angri rischia una pena ridicola”, l’analisi dell’avvocato-tiktoker Di Palo

Due anni e tre mesi di reclusione, al massimo: è quello che rischia chi ha scuoiato vivo Leone, il gatto trovato agonizzante ad Angri e morto dopo quattro giorni di agonia. A patto che, come precisa l'avvocato Giuseppe Di Palo, si sia realmente trattato di un episodio volontario e non di un incidente. Gli esami autoptici sul corpo del gatto sono stati effettuati ed è stata già presentata una informativa di reato presso la Procura di Nocera Inferiore, ma si dovrà attendere l'esito delle indagini per capire cosa sia effettivamente successo.

La storia è esplosa sui social grazie alla Lega del Cane di Cava de' Tirreni, che gestisce la pagina Facebook del canile municipale della cittadina del Salernitano e che ha raccontato il ritrovamento, le cure disperate e il tragico epilogo. A soccorrere il gatto, trovato sul ciglio di una strada ad Angri il 7 dicembre, era stato il veterinario Luigi Toro, che lo aveva affidato ai colleghi dell'ambulatorio Veterinario Asl di Cava dei Tirreni. Dopo 4 giorni, il 10 dicembre, Leone, come lo avevano chiamato i medici e i volontari, è morto. L'Enpa ha presentato denuncia contro ignoti.

Fanpage.it apprende da fonti sanitarie che l'autopsia non avrebbe rivelato traumi da schiacciamento né altro tipo di danni interni e avrebbe evidenziato che le lesioni apparivano precise, come se fossero state causate con un coltello o comunque un arnese tagliente. Elementi che farebbero escludere l'ipotesi di incidenti "da sguantamento", tipici nei casi di investimento e con esiti molto simili a quelli che si vedono nelle fotografie del gatto. Su questo aspetto, però, dovrà esprimersi la Procura una volta valutati i referti.

La storia di Leone e le fotografie diffuse sui social hanno avuto un impatto enorme, e non poteva essere altrimenti visto il grado di crudeltà di cui sarebbe stato vittima il gatto se l'ipotesi dell'atto volontario venisse confermata; per domenica, 17 dicembre, è stata annunciata una fiaccolata per chiedere giustizia.

L'origine di quelle lesioni resta però, al momento, il nodo fondamentale della questione. Fanpage.it ha chiesto un parere legale su questa storia a Giuseppe Di Palo, giovane penalista del Napoletano che, già da alcuni anni, ha raggiunto notorietà sui social spiegando in "pillole" e in modo semplice nozioni giuridiche e che su TikTok conta oggi oltre 350mila follower.

Se la vicenda ha natura colposa, quindi se tutto ciò è capitato per un mero accidente, del quale un automobilista potrebbe non essersi accorto, non ci sono conseguenze sotto il profilo penale. In caso contrario, se si è trattato di atto volontario, l'articolo di riferimento è il 544 ter del codice penale, che affronta maltrattamenti e lesioni agli animali.

La pena prevista, secondo me ridicola per vicende come queste, va dai tre ai 18 mesi e una multa fino a 30mila euro. Se dall'atto di crudeltà deriva la morte dell'animale il codice prevede una specifica aggravante, con un aumento della pena fino alla metà; in questo caso il giudice potrebbe quindi arrivare ad un massimo di 27 mesi di reclusione.

Tendenzialmente per pene del genere non si va in carcere, è prevista la sospensione dell'ordine di carcerazione. Per una vicenda di questo tipo penso si possa chiedere anche l'affidamento in prova ai servizi sociali, e quindi scontare la pena facendo volontariato presso un ente concordato con l'ufficio di esecuzione penale esterna, se il Tribunale di Sorveglianza ritiene adeguata quella modalità di espiazione.