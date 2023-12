È morto Leone, il gatto scuoiato vivo ad Angri, dopo 4 giorni di agonia Non ce l’ha fatta il gatto soccorso il 7 dicembre ad Angri (Salerno): era stato scuoiato vivo e abbandonato in gravissime condizioni in strada.

Il gatto durante le cure (foto del Canile Municipale di Cava de' Tirreni)

Dopo 4 giorni di agonia è morto Leone, il gatto che era stato soccorso il 7 dicembre scorso ad Angri (Salerno) in condizioni disperate: era stato scuoiato vivo e abbandonato in strada. A comunicare il decesso è stato il Canile di Cava de' Tirreni, che lo aveva preso in cura e nei giorni scorsi stava aggiornando sulle condizioni di salute, sempre gravissime ma apparse stabili.

Il gatto, come si legge nei post dei giorni precedenti, era stato recuperato dal dottor Luigi Torio ad Angri e portato nell'ambulatorio Veterinario Asl di Cava de' Tirreni, dove era stato affidato ai dottori Gerardo Perrotta e Grazia Siciliano. Il Canile aveva lanciato sui social una raccolta, chiedendo medicinali e bende per le cure. La vicenda aveva profondamente scosso per la sua crudeltà e, aveva denunciato il Canile in un messaggio successivo, era diventata anche l'esca per persone senza scrupoli che, sfruttando le fotografie del gatto, avevano lanciato false raccolte fondi chiedendo un sostegno economico.

Il nome "Leone" era stato dato dai volontari, che nelle ore successive al ricovero avevano visto crescere, seppur flebilmente, le speranze: il gatto sembrava rispondere relativamente bene alle cure, le sue condizioni restavano stabili nonostante le profonde ferite gli lasciassero pochissime opportunità di sopravvivere. Fino alla notte scorsa, quando, con un nuovo messaggio, è stato comunicato del decesso:

Tutto ciò che è stato raccolto resterà a disposizione dell' Ambulatorio Asl Veterinario di Cava de' Tirreni per tutte le altre anime che come Leone verranno recuperate sul territorio ferite. Leone caro, che la Terra ti sia lieve… con un grande dolore nel nostro cuore ti abbracciamo forte, forte, forte.. .ora possiamo farlo senza farti male.