Magic World a Licola verso la riapertura: scende in campo il patron di Edenlandia

A cura di Valerio Papadia

In principio, negli anni Novanta, fu Acquaflash, un grande parco acquatico sorto a Licola, frazione del Comune di Giugliano, nella provincia di Napoli. Poi, alla fine di quel decennio, nel 1998, nacque Magic World: al parco acquatico si aggiunse anche un parco giochi, con quella ruota panoramica che faceva tanto luna park uscito da una commedia adolescenziale, diventata un simbolo di quel lembo di costa a Nord di Napoli; il primo parco divertimenti, per grandezza, di tutto il Sud Italia. L'avventura di Magic World è finita nel 2013 per fallimento; qualche anno dopo, il grande parco ha riaperto sotto il nome di Pareo Park, chiuso però nel 2019 dopo alcune irregolarità riscontrate dall'Asl.

Sono passati ormai quattro anni, tra promesse di riaperture poi puntualmente smentite, ma quello che è stato il più grande parco divertimenti del Mezzogiorno versa ora in una condizione di degrado che, a uno sguardo superficiale, potrebbe sembrare irreversibile. Nelle ultime ore, però, è arrivata una speranza concreta per il grande parco divertimenti: su Facebook Gianluca Vorzillo, imprenditore napoletano, già patron di Edenlandia, ha annunciato di essersi messo al lavoro per la riapertura di quello che fu Acquaflash. Ecco l'annuncio che Vorzillo ha affidato ai social: