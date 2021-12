Maestre di Scampia salvano bimbo che ha un malore in classe, premiate dal Comune Il Comune di Napoli e la VIII Municipalità hanno premiato con una targa le maestre della scuola Montale di Scampia che hanno praticato il primo soccorso a un piccolo alunno colto da malore in classe.

A cura di Ciro Pellegrino

Pochi giorni fa erano prontamente intervenute per soccorrere un piccolo alunno che aveva avuto un malore in classe, praticando le prime manovre salvavita in attesa dell'arrivo del 118. A stretto giro è arrivato il riconoscimento da parte del presidente della Municipalità e del Comune di Napoli, che con la consegna di una targa hanno voluto sottolineare l'importanza di quell'intervento lucido e pronto, che con tutta probabilità è stato determinante.

"Unitamente al vicesindaco Maria Filippone – scrive Nicola Nardella, presidente della VIII Muncipalità di Napoli (Piscinola, Marianella, Chiaiano e Scampia) – ho voluto consegnare una targhetta alle strepitose maestre ed alla preside della Montale. Quando si ha un budget limitato, decidere di investire fortemente nella qualità della formazione vuol dire non solo adempiere ad un compito d'ufficio ma mettere anima nelle scelte. Spesso parlo del modello Montale, oggi posso dire che da Scampia parte un insegnamento alla città".

La vicenda era stata segnalata dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che con un post sulla propria pagina Facebook aveva parlato di "miracolo" e si era complimentata con la prontezza e la capacità delle maestre. I docenti della scuola Montale di Scampia seguono tutti gli anni lezioni di aggiornamento sul primo soccorso e sull'uso del defibrillatore, di cui l'istituto è dotato. Il piccolo, tre anni, che aveva perso conoscenza, si era ripreso prima dell'arrivo dell'ambulanza; è stato ricoverato nell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, le sue condizioni di salute sono buone; secondo fonti sanitarie ascoltate da Fanpage.it i primi accertamenti sanitari portano a ritenere che sarebbe stato colto da una convulsione febbrile.