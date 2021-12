Bimbo di 3 anni ha le convulsioni a scuola, le maestre lo soccorrono e aiutano a salvarlo Bimbo di 3 anni colpito da convulsioni febbrili, salvato dalle maestre e dal personale del 118. Trasferito al Santobono, non è grave.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un bimbo di 3 anni si sente male a scuola, cade in preda alle convulsioni e sembra che stia per svenire. Ma le maestre non si fanno prendere dal panico, chiamano subito il 118 e immediatamente lo soccorrono, standogli vicino e aiutandolo a riprendersi prima dell'arrivo del personale dell'ambulanza. L'episodio è avvenuto presso la scuola Eugenio Montale di Scampia, attorno a mezzogiorno. Il bimbo poi è stato trasportato all'Ospedale Santobono di Napoli per i controlli medici del caso. Secondo i primi accertamenti, a quanto apprende Fanpage.it da qualificate fonti sanitarie, potrebbe essere stato colpito da una convulsione febbrile.

"Il bambino sta bene attualmente – spiega a Fanpage.it Nicola Nardella, presidente della VIII Municipalità di Scampia, che fin da subito si è attivato per sincerarsi dello stato di salute del piccolo – si tratta di un alunno di 3 anni della scuola dell'infanzia Montale di Scampia. Bisogna sottolineare il valore della nostra rete scolastica e mi complimento con la dirigente scolastica per la formazione, l'organizzazione e la preparazione del personale che ha dimostrato nervi saldi nel fronteggiare una situazione complessa e delicata, riuscendo ad agire in maniera determinata. E complimenti ovviamente anche a tutte le maestre che hanno attuato queste manovre di primo soccorso e sono state vicine al bambino che non si sentiva bene". Scongiurato, secondo quanto riferito da fonti sanitarie del Santobono, il rischio che le convulsioni potessero essere dovute a problemi di salute più gravi, per fortuna. Le maestre sono state vicine al piccolo fino a quando non ha ripreso a stare bene e a respirare regolarmente.