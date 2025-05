video suggerito

Maestra di scuola elementare indagata per maltrattamenti su minori: sospesa per un anno Una maestra indagata nella provincia di Napoli per condotte vessatoria e violente nei confronti dei propri alunni in una scuola elementare: sospesa per 12 mesi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Una maestra di una scuola elementare della provincia di Napoli è stata sospesa per un anno nell'ambito di un'indagini per maltrattamenti su alcuni alunni. Questa mattina la donna è stata raggiunta dai Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Marano che hanno eseguito un'ordinanza, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura aversana, che coordina le indagini. Indagini partite dopo alcune denunce sporte dai genitori, che avevano spiegato agli inquirenti che i propri figli avevano assunto comportamenti anomali, con timori ed ansie che sarebbero state riconducibili proprio all'ambiente scolastico.

Comportamenti anomali che i piccoli alunni avrebbero cessato di avere dopo essere stati trasferiti in un altro istituto. Dalle indagini dei carabinieri sarebbe emerso che l'insegnante avrebbe avuto condotte considerate "vessatorie e violente", con aggressioni verbali e fisiche, offese, minacce e perfino percosse nei confronti degli alunni della propria classe di insegnamento. I fatti, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbero avvenuti nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e dicembre 2024. Alla donna, in attesa che le indagini facciano il loro corso, è stata imposta la sospensione di dodici mesi dal pubblico ufficio.