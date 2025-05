Lutto per Corrado Ferlaino, morta la figlia Tiziana: il cordoglio di De Laurentiis per l’ex presidente del Napoli

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Tiziana e Corrado Ferlaino

Addio a Tiziana Ferlaino, figlia di Corrado, storico presidente del Napoli di Maradona, campione d'Italia con due scudetti, oggi 93enne. Tiziana, architetto e imprenditrice, amministratrice del Miglio d'oro Park Hotel di Ercolano, purtroppo, è venuta a mancare all'età di 68 anni. La sua perdita ha molto scosso tutta la comunità napoletana, dove i Ferlaino sono stimati e conosciutissimi, non solo per i successi azzurri con il Calcio Napoli, ma anche per le tante attività imprenditoriali. I funerali di Tiziana Ferlaino si terranno domani, lunedì 12 maggio 2025, alle ore 17,00, presso la Chiesa di Santa Lucia a Mare. Le esequie saranno celebrate da don Marco Beltratti.

De Laurentiis: "Un abbraccio commosso a Corrado Ferlaino"

Aurelio De Laurentiis, presidente dell'SSC Napoli, ha voluto esprimere il proprio cordoglio alla famiglia Ferlaino per la grave perdita. In una nota sul sito della Società azzurra si legge:

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli partecipano al dolore e abbracciano commossi Corrado Ferlaino e la sua famiglia per la scomparsa della cara Tiziana.

Il cordoglio per la morte di Tiziana Ferlaino

Tantissimi i messaggio di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia Ferlaino per la gravissima perdita. "La Famiglia del Miglio d’Oro – si legge in una nota – piange la scomparsa di Tiziana Ferlaino. Con immenso dolore comunichiamo la perdita di Tiziana Ferlaino, amministratore del Miglio d’Oro Park Hotel.Donna di straordinaria energia, passione e visione, Tiziana ha guidato questa realtà con dedizione e amore, lasciando un’impronta indelebile in ogni angolo della nostra struttura e nei cuori di chi ha avuto il privilegio di lavorare con lei.In questo momento di profonda tristezza, la proprietà, la direzione e tutto lo staff del Miglio d’Oro si stringono attorno al papà Corrado, alla mamma Flora, al fratello Giulio, ai figli Elisabetta e Corrado Jr e a tutta la famiglia Ferlaino, testimoniando un affetto sincero e un’immensa gratitudine.Tiziana continuerà a vivere nella bellezza del luogo che ha custodito con cura, nel sorriso dei suoi collaboratori, nella memoria di ogni ospite che ha accolto con il calore che la contraddistingueva.Ci mancherà ogni giorno.Con rispetto e amore.Il Miglio d’Oro Park Hotel".

Mentre la giornalista Brunella Cimadomo, scrive: "Tizianella, perché così continuerò a chiamarti…hai vissuto tutto, sempre. Mai a metà.Hai amato la vita con forza, scelto con coraggio, riso a voce alta e vissuto ogni giorno come se fosse l’unico — senza mezze misure, senza mezze parole.In questi giorni, hai avuto la forza di lasciare una traccia luminosa: quella di chi non ha mai avuto paura di essere pienamente se stessa.Porto dentro ogni tua parola, ogni sguardo, ogni non detto.Mi mancherai infinitamente, ma continuerai a vivere intera in tutto ciò che hai toccato, nelle vite che hai acceso.Tu eri, sei, e sarai sempre tutta, unica. Tiziana Ferlaino. Ti voglio ricordare come in questa foto. Sorridente, con i tuoi affetti più cari.Mi unisco al loro dolore. Ti voglio bene, che la Terra ti sia lieve".