Lutto cittadino per Francesca Calandriello, la 27enne incinta al nono mese morta in un incidente Ad annunciarlo è stato Domenico Rubino, sindaco di Sassano, nel Salernitano, dove la giovane viveva. Non si conosce ancora la data dei funerali.

A cura di Valerio Papadia

Tutta la comunità di Sassano, piccola cittadina nella provincia di Salerno, è sconvolta dalla morte improvvisa di Francesca Calandrello, una giovane del posto di soli 27 anni, al nono mese di gravidanza, deceduta in seguito a un incidente stradale. Non si conosce ancora la data esatta dei funerali – sono ancora in corso le indagini e sul corpo, come da prassi, sarà probabilmente eseguita l'autopsia – ma il sindaco di Sassano, Domenico Rubino, ha già deciso che, per quel giorno, sarà proclamato il lutto cittadino.

"Non conosciamo ancora la data in cui si terranno le esequie di Francesca, ma abbiamo già deciso di onorare la sua memoria proclamando il lutto cittadino" ha detto il sindaco Rubino. L'amministrazione comunale di Sassano ha poi diffuso, sui social, una foto della giovane e ha espresso il cordoglio dell'intera comunità: "Sassano partecipa all'immenso dolore della famiglia Calandriello. Ciao Francesca, amica di tutti".

L'incidente in cui è morta Francesca Calandriello

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 luglio, la 27enne si trovava alla guida della sua Fiat 500 e stava percorrendo viale dello Sport a Sant'Arsenio, nel Salernitano. All'improvviso, per cause ancora in corso di accertamento, la vettura si è scontrata con un pullmino di proprietà di una società sportiva della città; soccorso immediatamente, Francesca Calandriello è stata trasportata al più vicino ospedale. Le sue condizioni di salute sono apparse subito gravi e, poco dopo il ricovero, la 27enne è purtroppo deceduta.