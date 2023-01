Lutto a Napoli per Antonella Fragiello, morta a 37 anni: nel 2004 era stata finalista a Miss Italia La modella è deceduta a causa di un tumore: tantissimi i messaggi di cordoglio che sono comparsi sui social nelle ultime ore. Domani a Napoli si celebreranno i funerali.

Lutto a Napoli per la morte di Antonella Fragiello – all'anagrafe Antonietta – modella originaria di Casoria che è morta la scorsa notte a causa di un tumore per il quale era in cura: Antonella aveva soltanto 37 anni. Negli ultimi giorni, Antonella era stata ricoverata in ospedale a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute: questa notte, purtroppo, è sopraggiunto il decesso; tantissimi, nelle scorse ore, i messaggi di cordoglio di amici, conoscenti e famigliari che sono comparsi sui social.

"Ti ringrazio per la stima che hai sempre avuto per me e per la luce dei tuoi sorrisi. Anche se ultimamente i nostri incontri si erano ridotti a semplici e repentini parcheggi nel nostro viale, rimane in me il tuo stupore quando mi dicevi: ‘Quanto sei cresciuto!'. Sei stata un esempio. Adesso, stammi vicino anche tu. So che su di te posso contare! Hai vinto l'Eternità. Ciao Antonè!" scrive un amico su Facebook.

Antonella e la sua partecipazione a Miss Italia

Antonella Fragiello aveva raggiunto una certa notorietà quando, nel 2004, era arrivata tra le 100 ragazze finaliste a Miss Italia 2004. A vincere quell'edizione del più famoso concorso di bellezza italiano fu Cristina Chiabotto, ma Antonella – che all'epoca aveva 19 anni – guadagnò la fascia di "Miss Benessere Orogel".

Domani i funerali di Antonella Flagiello

I funerali della 37enne si terranno nella giornata di domani, lunedì 23 gennaio: le esequie sono fissate per le ore 12 nella chiesa di San Tommaso a San Pietro a Patierno, quartiere della periferia settentrionale di Napoli.