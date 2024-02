Lutto a Eboli per la morte di Cosimo Fusella vittima di un incidente: folla in lacrime ai funerali Lutto a Eboli per la scomparsa del 29enne, sposato e padre di due figli. Le esequie nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Eboli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Dolore e lacrime a Eboli per i funerali di Cosimo Fusella, autista 29enne, sposato e padre di due figli, morto in un tragico incidente stradale avvenuto sabato 3 febbraio 2024. Le esequie si sono tenute ieri, domenica 11 febbraio, nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Eboli. Tante persone hanno voluto partecipare alla cerimonia per dare un ultimo saluto a Cosimo e confortare i suoi familiari, a cominciare dalla moglie e dai suoi figli. La sua scomparsa prematura ha scosso tutta la comunità della città salernitana, che si è stretta in lutto attorno alla sua famiglia.

Lutto a Eboli per la scomparsa del 29enne

Il giovane, sposato e padre, secondo le prime ricostruzioni, per cause che restano al momento da accertare si è scontrato con la sua motocicletta contro un'automobile. Inutili i tentativi di soccorso. Lo schianto è avvenuto sulla strada provinciale 40, nei pressi del ristorante "La Camionista". Secondo la prima ricostruzione, attualmente al vaglio degli inquirenti, il fuoristrada sarebbe arrivato da una traversa e avrebbe imboccato la provinciale in direzione del centro di Eboli, e si sarebbe trovato sulla traiettoria di Fusella, che viaggiava sulla sua motocicletta. Nell'impatto, molto violento, il ragazzo è stato sbalzato a diversi metri ed è caduto rovinosamente al suolo; è deceduto poco dopo per le ferite riportate.

Le indagini sul tragico incidente

Sul posto, tra i primi a intervenire, una pattuglia della Guardia di Finanza, che si trovava poco distante; successivamente sono arrivati i carabinieri e la Polizia Municipale. I sanitari del 118, allertati anche loro dagli automobilisti di passaggio, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Salerno ha aperto un fascicolo, disponendo il sequestro di entrambi i veicoli coinvolti nell'incidente in vista di successivi accertamenti.