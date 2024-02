Incidente a Eboli, moto contro auto: Cosimo Fusella morto a 29 anni Un 29enne di Eboli (Salerno), Cosimo Fusella, è deceduto sabato in un incidente stradale sulla provinciale 30; la Procura ha avviato un’indagine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

158 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiamava Cosimo Fusella, e lavorava come autista, il 29enne deceduto in un grave incidente stradale accaduto nel pomeriggio di sabato 3 febbraio ad Eboli, in provincia di Salerno; il giovane, sposato e padre, per cause che restano al momento da accertare si è scontrato con la sua motocicletta contro un'automobile. Inutili i tentativi di soccorso.

Lo schianto sulla provinciale 40, nei pressi del ristorante "La Camionista". Secondo la prima ricostruzione, attualmente al vaglio degli inquirenti, il fuoristrada sarebbe arrivato da una traversa e avrebbe imboccato la provinciale in direzione del centro di Eboli, e si sarebbe trovato sulla traiettoria di Fusella, che viaggiava sulla sua motocicletta. Nell'impatto, molto violento, il ragazzo è stato sbalzato a diversi metri ed è caduto rovinosamente al suolo; è deceduto poco dopo per le ferite riportate.

Sul posto, tra i primi a intervenire, una pattuglia della Guardia di Finanza, che si trovava poco distante; successivamente sono arrivati i carabinieri e la Polizia Municipale. I sanitari del 118, allertati anche loro dagli automobilisti di passaggio, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Salerno ha aperto un fascicolo, disponendo il sequestro di entrambi i veicoli coinvolti nell'incidente in vista di successivi accertamenti; per consentire i rilievi il tratto della provinciale è stato temporaneamente chiuso alla circolazione.