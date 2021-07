Si sono svolti questa mattina i funerali di Margot, protagonista di video divertenti e molto popolari sui social network – soprattutto su Facebook e TikTok – morto ieri, a causa di un infarto, a soli 47 anni. Le esequie di Margot – all'anagrafe Gennaro Albuzzi – molto popolare a Napoli e in Campania, si sono svolte questa mattina nella chiesa di San Michele Arcangelo, nel Rione Salicelle di Afragola, nella provincia partenopea, dove Margot viveva.

Raccolta fondi per il funerale, poi pagato da parenti lontani

Quando ieri si è diffusa la notizia della morte di Margot, rilanciata dalle pagine Facebook dedicate ai personaggi napoletani, proprio su quei social network sui quali è diventato famoso, il popolo del web, che tanto ha apprezzato nel corso degli anni i suoi video divertenti, si è mobilitato: è partita dunque una raccolta fondi per pagare il funerale. "A causa della sua condizione precaria e, sprovvista di un supporto concreto, nessuno sa come pagare le esequie. Vogliamo, pertanto, devolvere questa donazione affinché riceva una degna sepoltura e una cappella in sua memoria" la motivazione della colletta organizzata sul web dal titolo "Aiutare Margot ad avere una degna sepoltura".

Poco dopo l'inizio del crowdfunding, quando erano stati già raccolti oltre 1.300 euro, la raccolta del denaro è stata però interrotta. È stato lo stesso organizzatore a spiegarne il motivo: "Ragazzi, vi ringraziamo tutti per la vostra grande bontà, ma alla fine hanno provveduto alcuni familiari alla lontana a pagare il funerale. Ovviamente stiamo provvedendo a rimborsare tutti i donatori. Grazie".