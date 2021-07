È stata la protagonista di tantissimi video che, pubblicati sui social network – da Facebook al recente TikTok – hanno riscosso milioni di visualizzazioni e hanno strappato tantissimi sorrisi, diventando un fenomeno conosciutissimo e virale a Napoli e in generale in Campania: stiamo parlando di Margot, che purtroppo è venuta a mancare nelle scorse ore. Tantissimi sono i messaggi pubblicati sui social con i quali i suoi affezionati supporter hanno voluto tributarle un ultimo saluto. Sulla pagina di Telecapri & Co. – Operazione Nostalgia, dedicata alla "vecchia" tv regionale campana e ai personaggi nostrani resi noti dal web, proprio come Margot, su Facebook scrive: "Grazie per tutte le risate che ci hai regalato. Ciao Margot".

Anche il gruppo Facebook che racchiude gli utenti di un'altra nota pagina social partenopea, Napoli Vhs – dedicata ai meme made in Napoli – ha voluto manifestare il suo cordoglio per la morte di Magot: "Buongiorno ragazzi, purtroppo è venuta a mancare la nostra cara Margò. Ci hai fatto divertire e svagare, ti ricorderemo per sempre con affetto. Che la terra ti sia lieve".

"Margot non era finto, non era un personaggio, ma la sua allegria la regalava quotidianamente a tutte le persone che incontrava. Per chiunque aveva un sorriso, una battuta e un balletto" è uno dei tanti messaggi dei supporter apparsi sui social per ricordare Margot.