Addio a Rossella Esposito, avvocatessa morta a 47 anni: lutto nel mondo forense a Napoli

L’avvocatessa Rossella Esposito

Addio a Rossella Esposito, avvocatessa del Foro di Napoli, scomparsa a 47 anni. A dare il triste annuncio la Camera Penale di Napoli che ha voluto ricordarla "con stima e affetto" in un messaggio pubblicato sui suoi canali social: "La giovane collega Rossella Esposito – scrive – che ci ha prematuramente lasciato. Ha indossato la Toga sempre con orgoglio, dedizione e impegno, e sempre con il sorriso. Ha combattuto strenuamente contro le avversità che l’hanno portata via, senza però mai abbandonare l’impegno forense, in cui si è prodigata fino alla fine. Alla famiglia le condoglianze di tutti noi".

Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono apparsi in queste ore. Molti colleghi hanno voluto ricordare la giovane avvocatessa, lodandone la preparazione ed esprimendo il proprio dolore e le condoglianze alla famiglia per la grave e prematura perdita. "L'Avvocatura napoletana piange la prematura scomparsa di Rossella Esposito – si legge in uno dei messaggi – Collega eccelsa, garbata, elegante e stimata da tutti.Cara Rossella sei stata un esempio per tutti noi combattendo con tutta la tua forza, senza mai perdere il sorriso e la speranza.Riposa tra le braccia del Signore".

"La famiglia dell’Avvocatura napoletana – scrive un altro utente – piange per la perdita di una sua giovane figlia, Rossella Esposito, Collega che si è distinta per estremo impegno, elevata preparazione, esemplare correttezza nei rapporti con i Colleghi e con la Magistratura e una nota di serenità e dolcezza che la precedeva ad ogni suo passo.Ha combattuto da Leonessa contro un male crudele che l’ha strappata alla vita che Ella amava tantissimo così come amava la nostra missione.Grazie, carissima Rossella, per quanto hai voluto donare a chi ti ha conosciuto su questa terra. Noi preghiamo perché il Signore Ti accolga nella Luce Eterna".