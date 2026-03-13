Morta Marina De Angelis, fondatrice del Wwf Napoli: “Si è battuta per l’ambiente fino all’ultimo”

Marina De Angelis

Lutto nel mondo dell'ambientalismo in Campania per la morte di Marina De Angelis, architetta e fondatrice della Organizzazione napoletana del WWF. L'attivista si è spenta ieri, giovedì 12 marzo. Questa mattina si sono svolti i funerali, alle ore 11,15, presso la Chiesa di Santa Maria della Libera al Vomero. A dare il triste annuncio è lo stesso Wwf Napoli: "Addolorati – scrive l'associazione no profit – informiamo della scomparsa dell'Architetto Marina de Angelis, fondatrice della Organizzazione napoletana del WWF. Una persona che ci mancherà tanto, ha accompagnato con passione, competenza ed impegno impagabile anni di attivismo sul territorio, che hanno reso autorevole la nostra Associazione".

"Impegnata nelle battaglie ambientaliste"

"Sempre disponibile, attiva e consapevole della importanza delle battaglie ambientaliste – la ricorda il Wwf Napoli – ci ha accompagnato, fino a questi ultimi giorni, con il suo interesse instancabile. A lei il grazie e il saluto affettuoso di tutto il Wwf Napoli". Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono apparsi in queste ore sui social. "La voce è il braccio del WWF Napoli per il cambiamento climatico – si legge in uno dei post – Sempre presente e aggiornata, accorata e coerente. Una grave perdita per l’associazione". Anche il Movimento Azzurro Campania si è unito "a questo dolore, con immenso affetto e gratitudine per questa bella anima che torna al Cielo". "Marina si è sempre battuta in prima linea per tutte le cause importanti del WWF e dell'ambiente in generale – scrive un altro utente – Persona dai grandi valori umani e morali. Mi spiace veramente tanto apprendere questa notizia. Possa essere in un posto migliore. Un abbraccio alla sua famiglia".