Luci di Natale a Napoli, ‘spuntano’ gli alberelli illuminati legati agli scogli del Lungomare Fra le luminarie di Natale 2021 a Napoli ci saranno anche gli alberelli luminosi sul Lungomare, fissati con dei cavi agli scogli di via Caracciolo. Reggeranno ai forti venti che nelle giornate di maltempo spirano dal mare verso la terra?

A cura di Ciro Pellegrino

Dopo il Babbo Natale gonfiabile in piazza Vittoria arriva una nuova installazione natalizia a Napoli che sicuramente farà discutere: sono alberelli illuminati che costeggeranno gran parte del Lungomare Caracciolo, in particolare quella di fronte gli alberghi di lusso, appena usciti dalla zona del Borgo di Santa Lucia.

Oggi in pieno giorno una serie di camioncini di una ditta specializzata in luminarie di Lusciano, nel Casertano, la Criscuolo, ha occupato una buona parte dei marciapiedi per fissare questi alberi di Natale luminosi. Si tratta di scheletri in metallo e legno con lampadine fissati alla base sugli scogli del lungomare partenopeo. E già qui la prima questione: reggeranno queste installazioni ai forti venti di maestrale e tramontana che spesso nei giorni di allerta meteo spirano forti dal mare verso la terra ferma, raggiungendo anche una forte velocità? Altra questione di non poco conto: queste installazioni natalizie hanno avuto il via libera della Soprintendenza?

Le luminarie di Natale quest'anno sono state progettate e organizzate dalla Camera di Commercio di Napoli che ha disposto un piano monstre da 2,3 milioni di euro per 3 mesi e mezzo: 140 chilometri di strade e 36 piazze di Napoli illuminate, dal centro alla periferia. Molti si sono stupiti perché le installazioni delle lucine sono iniziate addirittura a fine settembre. Altri invece hanno polemizzato per il grosso Santa Claus gonfiabile ritenuto effettivamente kitsch per il ‘salotto buono' , ovvero piazza Vittoria.