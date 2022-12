Luci di Natale a Napoli, polemiche sul cappello gigante a piazza Dante: “è brutto” Ma la Municipalità replica: “Aspettate di vederlo acceso”. Mentre c’è chi sostiene che piace ai bimbi. Al Vomero luci comunali ancora spente, ci sono solo quelle dei commercianti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il cappello di Babbo Natale gigante in piazza Dante

A Napoli accese le luci di Natale 2022 in molti quartieri. Torna la magia della Natività tra renne, slitte, Babbi Natale giganti e pupazzi di neve. Le luminarie sono comparse nelle vie del centro storico, da via Toledo a San Gregorio Armeno, da via Duomo al Centro Direzionale. E anche nei quartieri periferici, come le belle renne che si trovano al centro di piazza Coppola al Rione Luzzatti, diventato famoso per aver dato i natali a Lila e Lenù, le due protagoniste de L'Amica Geniale di Elena Ferrante.

Polemica sui social, la Municipalità: "Aspettate di vederlo acceso"

Ma non mancano le polemiche. Il Comune ha dato i fondi alle Municipalità per fare i bandi, ma le tempistiche sono molto diverse a seconda dei quartieri. Al Vomero le luci di Natale non ci sono ancora. Sono presenti solo in alcune zone, come via Cilea, ma sono state messe dai commercianti.

E c'è chi critica la qualità artistica delle luminarie. Nel mirino sui social ci finisce, ad esempio, il cappello rosso di Babbo Natale gigante di piazza Dante. Per alcuni sarebbe “brutto”. Ma c'è chi fa notare, invece, che l'opera "piace ai bambini". E il Natale, si sa, è la festa soprattutto dei più piccoli. Mentre dalla Municipalità avvertono: "Aspettate di vederlo acceso, prima di giudicarlo".

Uno dei post polemici sul cappello di Babbo Natale in piazza Dante

Dal Villaggio di Natale al Presepe Vivente, gli eventi a Napoli

Sono tanti gli eventi preparati dal Comune di Napoli per le feste di Natale. Al Centro Direzionale è stato allestito il Christmas Village: il villaggio di Natale in piazza Salerno fino al 20 dicembre prossimo, con animazione per i bimbi, spettacoli, laboratori e mercatini.

Mentre domenica 18 dicembre ci sarà il Presepe Vivente a Capodimonte, opera di OSEA – Love, music and science con la partecipazione della Municipalità 3 e della parrocchia S. Maria del Soccorso insieme a Padre Marco Loffredo. Una rappresentazione con l'impiego di figuranti umani, per rappresentare la nascita di Gesù in una scenografia che viene costruita per ambientare la vicenda della natività. Le Grotte della Principessa Jolanda si vestiranno magicamente di figure di pastori del presepe napoletano del ‘700 e dell'800 con musiche, scene, luci.