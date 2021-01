È stato venduto ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino il biglietto della Lotteria Italia 2020-2021 di 500mila euro. Si tratta dell'unico dei cinque biglietti di Prima categoria della Lotteria Italia venduto in Campania. Si tratta del biglietto D114310.

Per la prima volta dal 2006, non ci sono le grandi città – come Roma o Napoli, che nelle ultime 24 edizioni hanno portato a casa il primo premio in ben 11 occasioni – tra le 5 località vincitrici dei principali premi in ballo. In lizza, ricorda Agimeg, troviamo Cavarzere, in provincia di Venezia, unica rappresentante del Nord Italia, Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma, e Pesaro, nelle Marche, per il Centro, infine Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, e Prizzi, in provincia di Palermo, per il Sud.

Premi di cinquantamila euro anche a Casoria e Portici, due tra i più popolosi centri del Napoletano, e a Bisaccia, sempre in Irpinia.

Ecco le serie e i numeri dei 25 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 50.000 euro ciascuno, come riferisce l'agenzia Agimeg:

L 361795 CAMMARATA AG

F 031174 ROMA RM

C 145481 TERAMO TE

L 488089 ROMA RM

D 199428 SAN LAZZARO DI SAVENA BO

F 342799 ROMA RM

M 228397 ROMA RM

F 399795 GENOVA GE

L 297508 OMEGNA VB

F 496538 MESSINA ME

B 275673 PORTICI NA

G 239632 CATANIA CT

L 433512 BOLOGNA BO

A 108977 SAN VENDEMIANO TV

F 145395 ALES OR

C 378784 CASORIA NA

L 421708 ROMA RM

E 204241 PAVIA PV

D 181685 BASSANO DEL GRAPPA VI

L 252078 TORINO TO

L 353476 REGGIO EMILIA RE

L 295715 BISACCIA AV

M 119165 MORRO D'ORO TE

A 439501 CUNEO CN

D 185616 TORINO TO