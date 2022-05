L’Ospedale San Giovanni Bosco resta senza Pronto Soccorso: deserto il bando per assumere medici È la seconda volta che fallisce un bando pubblico per assumere medici per il Pronto Soccorso nel giro di una settimana: pochi giorni fa stessa cosa al Cardarelli.

Resta chiuso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Va deserto il bando per assumere medici. Personale indispensabile per riaprire il presidio di emergenza-urgenza sanitaria, chiuso durante il Covid19. È la seconda volta che fallisce un bando pubblico per il PS nel giro di una settimana. Era toccato pochi giorni fa all'Ospedale Cardarelli, che aveva lanciato un avviso urgente per reclutare 6 medici per il Pronto Soccorso, con contratti a tempo determinato di 6 mesi, rinnovabili. Ma al bando ha risposto solo un candidato. Il direttore generale del Cardarelli, Giuseppe Longo, a Fanpage.it aveva commentato: "Purtroppo nel Pronto Soccorso si scontano turni stressanti, aggressioni e rischio di cause, ma mancano gli incentivi economici adeguati, per questo nessuno vuole venire".

La situazione adesso si ripete anche per il San Giovanni Bosco della Doganella. Qui, il bando per reclutare personale sanitario, lanciato dall'Asl Napoli 1 Centro 7 giorni fa, è scaduto ieri alle ore 12. L'azienda sanitaria ricercava specialisti in accettazione e medicina di urgenza o discipline equipollenti, per 6 mesi rinnovabili. Anche in questo caso è stata presentata una sola candidatura, che attualmente è in fase di valutazione. Da aprile, il San Giovanni Bosco ha ripreso ad effettuare prestazioni sanitarie ordinarie, dopo essere stato riconvertito da polo Covid. Ma il Pronto Soccorso non ha ancora riaperto. Da qui, le grosse difficoltà che si sono riversate anche sul Cardarelli, uno dei pochi ospedali ad avere un Pronto Soccorso attrezzato e funzionante e per questo preso d'assalto dai pazienti, con anche 200 accessi al giorno, come accaduto la scorsa settimana. Una situazione di sovraffollamento che ha portato a tenere i pazienti in barella, che solo questa settimana si è risolta.