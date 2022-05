Non solo Cardarelli: anche al Cto è caos. E al San Giovanni Bosco situazione critica

Non è solo l’ospedale Cardarelli a vivere la crisi del Pronto Soccorso. Problemi seri anche al Cto, il Centro Traumatologico napoletano.

Non è soltanto l'ospedale Cardarelli di Napoli: la sofferenza nella gestione dei pazienti che arrivano ai Pronto Soccorso riguarda tutto il sistema napoletano degli ospedali e non fanno eccezione nemmeno il Cto, il centro traumatologico ortopedico e l'ospedale San Giovanni Bosco.

Dipendenti spiegano a Fanpage.it la situazione odierna. Lo fanno in anonimato, poiché altrimenti sarebbero passibili di procedura disciplinare da parte delle direzioni sanitarie. E inizia il racconto che una mappa delle disgrazie:

Il San Giovanni Bosco era ospedale Covid. Ora non lo è più, ma siccome i medici nel frattempo sono stati dislocati altrove, non funziona più come dovrebbe.

Al nuovissimo Ospedale del Mare c'è carenza cronica di personale ed ecco la tempesta perfetta sul sistema sanitario napoletano. Per questo non mi stupisce che il Pronto Soccorso del Cardarelli sempre più spesso debba bloccare gli accessi per impossibilità di trattare tutta l'utenza che si riversa lì.

In questo scenario ovviamente anche il Cto, il centro traumatologico napoletano, è nel caos. Chi fa la notte spesso si trova a gestire accessi di persone che sono lì dal pomeriggio, anche per 6 ore aspettando le cure. E dire che nel corso di questi anni di pandemia ci hanno riempito di promesse..gli eroi…le assunzioni. Tutto finito.