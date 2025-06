video suggerito

L’operaio Antonio D’Avella muore a 38 anni durante il lavoro: lutto in Irpinia e nel Casertano L’operaio Antonio D’Avella morto a 38 anni sul cantiere. Comunità in lutto ad Avella e a Castel Volturno. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

193 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonio D'Avella

Lutto in Irpinia per la morte di Antonio D'Avella, operaio di 38 anni di Avella, in provincia di Avellino, morto mentre lavorava all’installazione della fibra ottica a Castel Volturno, nel Casertano. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe sentito male mentre stava svolgendo la sua professione ed è deceduto, nonostante i tentativi disperati di salvagli la vita da parte del personale sanitario. Antonio lascia la moglie e una bambina piccola. Era molto conosciuto ad Avella, per l'impegno civico come volontario nel Nucleo Comunale di Protezione Civile. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore, anche dalle istituzioni, per la terribile e dolorosa perdita.

Il dolore della comunità: "Grave perdita"

Il sindaco di Avella, Vincenzo Biancardi, in una nota ha scritto: "Con profonda tristezza apprendiamo della prematura e tragica scomparsa di Antonio, giovane e generoso cittadino, per anni volontario del Nucleo Comunale di Protezione Civile. In questo momento di dolore, l'amministrazione comunale si stringe con affetto e vicinanza alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene, ricordandolo per il suo impegno silenzioso e concreto al servizio della collettività".

La comunità è sotto choc per l'accaduto e si è stretta alla famiglia in questo momento di dolore per la terribile e prematura perdita. Il parroco don Giuseppe Parisi ha pubblicato sui social una foto del matrimonio del giovane: "Avella si ritrova ad affrontare un immane dolore per la improvvisa e prematura morte del caro Antonio. Marito premuroso e papà meraviglioso di una bambina di 6 anni, ha sempre saputo farsi stimare da chi ha avuto il piacere di conoscerlo o di incontrarlo, per la sua educazione e per il suo indiscutibile rispetto verso tutti. La vita ha voluto che iniziasse così presto e repentinamente il suo viaggio dell'anima verso la pienezza dell'incontro con il Signore. Da parte mia vicinanza alla sua famiglia e tanta preghiera per la sua anima bella. Ho voluto ricordarlo con la foto del giorno più bello della sua vita". Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Avellino ha comunicato "l’annullamento del congresso cittadino di Avella, previsto per oggi, in segno di rispetto e partecipazione al dolore che ha colpito la famiglia di Antonio D’Avella, prematuramente scomparso e la cui perdita ha profondamente colpito l’intera comunità avellana".