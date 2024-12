video suggerito

L'omaggio di Un Posto al Sole a Marzio Honorato, tra Renato Poggi e Vittorio Elia di Natale in Casa Cupiello In una recente puntata di "Un posto al sole" una chicca su Marzio Honorato e il suo passato da attore eduardiano.

Una buona parte degli attori storici di "Un Posto al Sole", la più longeva soap opera della tv italiana, in onda su Rai3 dal 1996 e ambientata a Napoli, arriva dal mondo del cinema e da quello del teatro. Sicuramente fra i nomi maggiormente conosciuti vi è quello di Marzio Honorato. Classe 1948, tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta ha lavorato in produzioni-simbolo: "Il camorrista" di Giuseppe Tornatore; "Mi manda Picone"di Nanni Loy; "Guapparia" con Mario Merola e "Così parlò Bellavista" di Luciano De Crescenzo. Ma c'è un personaggio, non cinematografico, bensì televisivo-teatrale che rende Marzio Honorato, riconoscibilissimo.

È il Vittorio Elia in "Natale in casa Cupiello", la celebre versione del teleteatro del 1977 interpretata e diretta da Eduardo De Filippo. «E questo? Pure l'avete fatto voi? Bravo, bravo!»: la frase che don Vittorio ripete a Luca Cupiello, ignaro della sua relazione con la figlia Ninuccia. Vittorio Elia entra in scena nel secondo atto e da allora è un elemento di rottura della "pace" familiare, un protagonista assoluto del testo eduardiano. Insomma, Honorato da coloro che amano Eduardo è ricordato anche e soprattutto per questa edizione del Cupiello anche se col drammaturgo tra il 1977 e il 1981 fu attore in ben sette commedie.

Ebbene, ma cosa c'entra tutto ciò con "Un posto al sole"? Presto detto: gli autori del real drama Rai-Freemantle in una puntata di metà dicembre 2025 (il 15, per la precisione) hanno inserito un divertente dialogo tra Renato e il nipotino Jimmy. Un piccolo omaggio a Marzio Honorato. Durante la puntata di stasera, Jimmy annuncia con entusiasmo che a scuola, nella recita di fine anno, interpreterà un personaggio di Natale in casa Cupiello. E quale? Vittorio Elia. Renato, però, col nipotino, sottolinea di non amare quel personaggio, definendolo «rovinafamiglie». Una chicca che chi apprezza l'attore napoletano ha sicuramente notato.