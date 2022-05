L’offerta di lavoro del bar di Napoli è indecorosa: “Dieci ore al giorno per 200 euro a settimana” Un bar di Napoli cerca un fattorino per le consegne e pubblica un post su Facebook. L’imprenditore: “Arrotondano con le mance”

A cura di Pierluigi Frattasi

“Dieci ore di lavoro al giorno a 200 euro a settimana”. È l'offerta di lavoro di un bar di Napoli in cerca di un ragazzo per le consegne. Fa discutere l'annuncio pubblicato su Facebook dal titolare, che appartiene a una famiglia di commercianti storici. E si scatena subito il dibattito tra chi è contro e chi, invece, sostiene che l'imprenditore ha ragione. C'è chi chiede informazioni per un parente interessato e chi chiarimenti, pensando magari ad uno scherzo, ma l'imprenditore non fa una piega e spiega che l'orario di lavoro è “7-17, un giorno di festa a settimana", per “10-15 consegne al giorno”. Uno stipendio, insomma, da circa 800-1.000 euro al mese, per 60 ore di lavoro settimanali. “In pratica – fa notare qualcuno dei commentatori – circa 3,30 euro all'ora”.

“Pochi soldi? Arrotondano con le mance”

Il bar specifica che per svolgere l'incarico, però, non si richiede esperienza. Un "lavoretto", insomma, destinato ai ragazzi. E che a Napoli ci sarebbe anche chi pagherebbe meno di 200 euro a settimana. Ma, considerato l'impegno, in termini di ore, il confine tra lavoretto part-time ed impiego a tempo pieno sembra davvero stretto. Alle polemiche che ne seguono sul basso compenso, l'imprenditore replica convinto: “Che dire, fanno altri 200 euro di mazzette a settimana ed arrivano dai 1400 ai 1600 euro al mese”. Per “ragazzi senza esperienza è oro una mensilità del genere”. E, ancora, “mio padre pagava il mio titolare per farmi imparare il mestiere e oggi, a soli 30 anni, gestisco 5 attività contemporaneamente”.

Il post raccoglie in poco tempo centinaia di commenti. C'è chi è critico: “capisco le spese e le difficoltà dei piccoli esercenti, ma stiamo parlando di 3,3 euro all’ora, una colf o una badante prendono almeno 7 euro all’ora”. Chi, invece, solidarizza con l'imprenditore: “qui ormai tutti sindacalisti, perbenismo allo stato puro”. E chi ricorda: "Il secolo scorso si lottava per 8 ore di lavoro giornaliere, per migliori stipendi, per assicurazione…Oggi ci accontentiamo". Immancabile il riferimento al Reddito di Cittadinanza, dopo le polemiche di questi giorni sulla difficoltà di trovare lavoratori stagionali a causa della card gialla. Per non perdere il sussidio, sostengono i datori, preferiscono non lavorare, almeno regolarmente.