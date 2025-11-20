Lo trovano al bar con un caricatore di pistola in tasca, nel garage ha un arsenale: arrestato 18enne incensurato

Le armi sequestrate a Mugnano (Napoli)

Da un ordinario controllo in un bar è arrivata la scoperta di un arsenale: a Mugnano, nella provincia di Napoli, i carabinieri hanno sequestrato fucili e munizioni in un box auto, arrestando un 18enne incensurato. Nella serata di ieri, mercoledì 19 ottobre, i carabinieri della compagnia di Marano, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno ispezionato un bar che si trova in via Chiesa a Mugnano. Quando hanno visto entrare i militari dell'Arma, due giovani si sono mostrati particolarmente insofferenti: in particolare, il 18enne, che aveva un caricatore di pistola, carico di proiettili, che gli spuntava dalla tasca dei pantaloni.

I fucili sequestrati erano stati rubati a Foggia

Il 18enne è stato subito ammanettato e i carabinieri hanno così deciso di perquisire il suo veicolo, all'interno del quale sono stati rinvenuti e sequestrati un passamontagna e una chiave contenente una lama di coltello. La perquisizione è stata estesa all'abitazione del 18enne, e in particolare al box auto, all'interno del quale è stato scoperto l'arsenale: i carabinieri hanno trovato 3 fucili semiautomatici da caccia a canna liscia, tutti calibro 12, pronti a sparare; dagli accertamenti del caso, è emerso che le armi erano state rubate a Foggia, in Puglia, nello scorso mese di ottobre. Al termine delle operazioni, pertanto, il 18enne, come detto incensurato, è stato arrestato e portato in carcere: deve rispondere di detenzione abusiva di armi e ricettazione.