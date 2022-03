Lo striscione anti-Napoli del Verona arriva in Parlamento: presentata un’interrogazione Interrogazione parlamentare presentata da Sandro Ruotolo per lo striscione dei tifosi del Verona che “invitavano” russi e ucraini a bombardare Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Non si placano le polemiche per lo striscione dei tifosi del Verona che, alla vigilia del match casalingo contro il Napoli, "invitavano" russi e ucraini a bombardare Napoli, inserendovi le coordinate. Dopo che il Giudice Sportivo non ha sanzionato lo striscione in quanto apparso fuori allo Stadio Bentegodi e non all'interno, è il senatore Sandro Ruotolo a portare la vicenda nelle aule del Parlamento, con una interrogazione presentata al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.

L'interrogazione parlamentare

Nell'interrogazione presentata da Sandro Ruotolo, che definisce la vicenda "gravemente inopportuna sotto molteplici profili stante la gravità delle vicende che stanno interessando la Russia e l’Ucraina e la tragedia umanitaria e geopolitica che essere rappresentano", l'episodio deve essere ulteriormente approfondito, chiedendo al ministro Luciana Lamorgese:

quali iniziative urgenti intenda adottare il Ministro, per quanto di competenza, in relazione ai fatti riportati, nonché per impedire il ripetersi in futuro di fatti analoghi e se intenda adottare, anche tramite l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive al fine di ridurre i fenomeni di intolleranza e istigazione a delinquere con l’aggravante dell’odio razziale.

Le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo non era intervenuto, visto che lo striscione si trovava all'esterno del Bentegodi e dunque in un'area non di sua competenza. Per il Verona, dunque, come unica pena è arrivata sì la chiusura della Curva Sud ma non per lo striscione incriminato bensì per "vari cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria" e per i cori di discriminazione razziale ai danni di Koulibaly ed Osimhen.