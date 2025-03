video suggerito

Lo Sferisterio di Fuorigrotta sequestrato dai carabinieri: ordine del Tribunale Sequestrato dai carabinieri del Nucleo Tutela Culturale lo Sferisterio di Fuorigrotta.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Carla De Ciampis

Sequestrato dai carabinieri lo Sferisterio di Fuorigrotta. L'immenso immobile, di proprietà privata, abbandonato ormai da 40 anni al degrado. Ieri, i militari dell'Arma del nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli ieri, lunedì 24 marzo, hanno apposto i sigilli. Si tratta, a quanto apprende Fanpage.it di un sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Napoli. “L’assurdo degrado dello storico Sferisterio di Napoli – commenta Antonio Pariante, del Comitato Santa Maria di Portosalvo – merita la necessaria attenzione delle amministrazioni che devono intervenire e risolvere la situazione per le ovvie ragioni di pericolo ma anche per il recupero della mitica struttura sportiva di Fuorigrotta. Per questo, rivolgiamo un appello al sindaco Manfredi per valutare il possibile recupero dell’edificio”. Il Comune di Napoli, un anno fa, con ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi diffidò i proprietari privati dello Sferisterio di Fuorigrotta a mettere in sicurezza la struttura e scongiurare il pericolo crolli.

Lo Sferisterio Partenopeo distrutto e abbandonato dalla notte del 31 dicembre 1986.

Pariante: "Sferisterio abbandonato e a rischio crollo, subito l'intervento"

Pariante lancia un appello a salvare lo storico sferisterio di Fuorigrotta. "Si tratta di un immobile di grandi dimensioni abbandonato al degrado e a rischio crollo. È un luogo di grande storia". La costruzione dello Sferisterio, una struttura sportiva per il gioco della palla basca, iniziò negli anni Quaranta a Napoli, su progetto di Franco Tortorelli. Fu completato negli anni Cinquanta del Novecento e in breve divenne teatro per incontri nazionali e internazionali di pelota basca, di ping pong e di tamburello. Danneggiato dal terremoto dell'Ottanta. Nel 1982 una bomba ne danneggiò l'ingresso principale. Nel 1986 poi fu colpito da un incendio doloso che ne distrusse il soffitto, facendolo crollare. L'edificio è tutelato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali dal 1999.