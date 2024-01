Litiga per strada con uno sconosciuto, 19enne accoltellato a Ponticelli L’episodio nella tarda serata di ieri, domenica 14 gennaio: il giovane è stato ricoverato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Indagini affidate ai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato a Napoli: l'aggressione si è verificata nella tarda serata di ieri, domenica 14 gennaio, a Ponticelli, quartiere della periferia orientale del capoluogo campano. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, il giovane sarebbe stato accoltellato alla schiena e a una spalla in seguito a una lite avuta in strada con uno sconosciuto mentre si trovava in corso Ponticelli.

Indagini affidate ai carabinieri

Il 19enne – che è incensurato – è stato soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Villa Betania: le ferite riportare dal giovane non sono state giudicate gravi e non si trova in pericolo di vita. Nel nosocomio di Ponticelli sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Poggioreale, che hanno ascoltato la testimonianza del ragazzo ferito e hanno avviato le indagini del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e per individuare il responsabile.