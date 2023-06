Litiga con il padrone di casa e va dalla polizia, ma era ai domiciliari: denunciato L’uomo, un 47enne, si è allontanato dalla sua abitazione per andare in commissariato, ma era sottoposto agli arresti domiciliari: è stato denunciato per evasione.

A cura di Valerio Papadia

Un rapporto difficile, quello con il suo padrone di casa, che lo ha portato a rivolgersi addirittura alla polizia a causa dei continui litigi. Così un uomo di 47 anni si è recato al commissariato della Polizia di Stato Vicaria-Mercato, a Napoli, per denunciare problemi con il proprietario dell'appartamento in cui vive. Peccato che il 47enne, in quell'appartamento, fosse sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di droga; questa misura cautelare, come suggerisce il termine stesso, gli vieta di uscire di casa.

Quando gli agenti hanno scoperto la situazione non ci hanno pensato due volte a denunciare il 47enne – originario del Gambia – alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di evasione.

Sempre a Napoli, un 50enne è stato invece arrestato dai carabinieri per una rapina commessa, insieme a due complici, ai danni di un centro scommesse di Marianella, periferia Nord della città. Il 50enne ha colpito con un martello il titolare dell'attività e con i complici è fuggito con circa 6mila euro; durante la fuga, però, il malvivente è stato investito da un'auto ed è stato arrestato dai carabinieri. I militari dell'Arma sono ora sulle tracce dei due complici.