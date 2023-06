Rapina a un centro scommesse, titolare picchiato con un martello: un arrestato, complici in fuga con 6mila euro La rapina alla periferia Nord di Napoli: uno dei malviventi è stato investito durante la fuga e arrestato, mentre due complici sono riusciti a fuggire con il bottino.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una violenta rapina ai danni di un centro scommesse è andata in scena nella serata di ieri, venerdì 2 giugno, in corso Marianella, periferia settentrionale di Napoli. Tre uomini hanno fatto improvvisamente irruzione nell'esercizio commerciale armati di un martello, di un coltello e di una pistola: dopo aver minacciato il titolare, colpendolo anche con il martello, i malviventi si sono dati alla fuga con circa 6mila euro.

Uno dei malviventi è stato investito durante la fuga: arrestato

Dopo essere fuggiti dal centro scommesse, i tre rapinatori si sono diretti verso l'auto per completare la fuga: uno di loro, però, è stato investito da un'altra vettura, proveniente dal senso di marcia opposto. I carabinieri, arrivati dopo pochi istanti, lo hanno trovato sull'asfalto e lo hanno arrestato: si tratta di un uomo di 50 anni, Gennaro Sbrizzi, già noto alle forze dell'ordine; era lui a stringere il martello con il quale ha aggredito il titolare dell'attività.

Il malvivente, dopo l'arresto, è stato portato all'ospedale Cardarelli, dove gli è stata diagnosticata una frattura pluri-frammentata del femore sinistro: il 50enne è in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Continuano le indagini dei carabinieri per individuare e assicurare alla giustizia gli altri due malviventi, che sono ancora in fuga con il bottino.