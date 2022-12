Litiga con i titolari di una pizzeria, va a casa e torna armato di fucile: arrestato Una lite in pizzeria rischia di trasformarsi in sparatoria: un uomo ha prima minacciato con una mazza da baseball i titolari, poi ritorna armato di fucile.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il fucile utilizzato dall’uomo a Castel Volturno

Ha litigato con i titolari di una pizzeria, e dopo averli minacciati con una mazza da baseball si è ripresentato con un fucile, causando il fuggi fuggi generale. L'uomo è stato alla fine arrestato dai carabinieri e dovrà rispondere ora di detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco, ricettazione e minaccia aggravata. La vicenda è avvenuta nella sera del 23 dicembre a Castel Volturno, nel territorio della provincia di Caserta. Protagonista un 51enne napoletano, arrestato dai militari dell'Arma di Mondragone e ora rinchiuso nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

La mazza da baseball usata dall’uomo a Castelvolturno

La lite e le minacce all'esterno della pizzeria

Tutto è avvenuto all'esterno della pizzeria "Primavera" di via Antonio Gramsci a Castel Volturno: il 51enne ha avuto un violento diverbio con i titolari della pizzeria, iniziando a minacciarli con una mazza da baseball. Poi si è allontanato e tutto sembrava rientrato: invece, poco dopo è riapparso armato di fucile, cercando i suoi "bersagli". Alla vista dell'uomo armato è scattato il fuggi fuggi generale, con i presenti terrorizzati ma che sono riusciti a chiamare i Carabinieri denunciando quanto stesse accadendo.

L'arrivo dei carabinieri

I militari dell'Arma giunti sul posto hanno bloccato l'uomo e lo hanno arrestato. All'interno della sua Fiat Idea hanno ritrovato anche un fucile semiautomatico calibro 9 modello Flobert, privo di marca e matricola ma con un proiettile in camera di cartuccia, e dunque pronto a sparare. Nella vettura trovate altre sedici cartucce dello stesso calibro, nonché la mazza da baseball usata poco prima. Per il 51enne è così scattato l'arresto: deve rispondere di detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco, ricettazione e minaccia aggravata nei confronti dei titolari della pizzeria.

Leggi anche Ragazza di 21 anni tenuta in catene in casa nell'Avellinese, arrestato anche il fratello