Lite su via Monteoliveto, 17enne ferito al volto: denunciato un 15enne

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 17 anni è stato ferito nella notte appena trascorsa dopo una lite con un gruppo di coetanei. La vicenda è avvenuta in via dei Carrozzieri a Monteoliveto, una delle strade della movida del Centro Storico di Napoli. Il giovane è stato portato poi in ospedale per le ferite riportate, mentre la Polizia di Stato si è messa sulle tracce degli aggressori, rintracciandone uno di appena 15 anni.

Tutto è accaduto quando, in piena notte, dall'Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli è giunta una segnalazione all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per un 17enne giunto in pronto soccorso con delle ferite al volto. Il giovane ha raccontato agli agenti di essere stato avvicinato poco prima da un gruppo di ragazzi che, a seguito di una lite scaturita da futili motivi, lo avevano aggredito fisicamente in via dei Carrozzieri a Monteoliveto. Gli agenti si sono così messi alla ricerca dei responsabili, rintracciandone uno: si tratterebbe di un 15enne napoletano, raggiunto dai poliziotti nella mattinata di oggi. Per lui è così scattata la denuncia per lesioni personali aggravate. Si indaga ora per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e trovare anche gli altri partecipanti alla lite.